Giresunspor'dan hem futbolcu hem 'rap'çi transferi

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu Joseph William Champness'i transfer etti.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



JOSEPH WILLIAM CAMPNESS'İN MÜZİK KARİYERİ



Futbolculuğunun yanısıra müzikle de ilgilenen Joseph William Champness, JOWIC ismiyle müzik yapıyor. Mayıs 2021 itibariyle 5 single yayınlayan Champness, en büyük single'ı My Plan'i Şubat 2020'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Birden fazla platformda yayınlanan single, 3.5 milyon'dan fazla izlendi.



