Giresunspor'dan hakem tepkisi: 'Kara gece!'

Giresunspor Başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.



Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!" dedi.



"KARA GECENİN BAŞLANGIÇ POZİSYONU"



Karademir, "Kara gecenin başlangıç pozisyonu; penaltı pozisyonu öncesi Salih'in Alper'i çok net çekmesi ve net faul sonrası, oyuncularımızın yoğun itirazına rağmen VAR devreye girmedi. Atilla Bey izlemeye tenezzül etmez. Sonrasında oyuncumuz Perez'e çok net ceza sahası içinde penaltı yapıldı." ifadelerini kullandı.



"HAKKIMIZ AĞIR GELİR, TAŞIYAMAZSINIZ"



Giresunsporlu yönetici, "Bizim çalınan hakkımız ağır gelir, taşıyamazsınız. Çünkü, haddinden fazla emek taşır. Adalet herkese lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil reaksiyon bekliyoruz. Aksi takdirde cami olarak yaşananların bilginiz doğrultusunda olduğu fikri ortaya çıkacaktır. Lale Orta acil istifa." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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