Giresunspor'dan Dursun Özbek'e tebrik!

Giresunspor, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan Dursun Özbek'e tebrik!
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12 Haziran 2022 14:57
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.

Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen hemşerimiz Sayın Dursun Aydın Özbek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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