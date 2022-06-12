Giresunspor'dan Dursun Özbek'e tebrik!

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Aydın Özbek'i kutladı.
Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen hemşerimiz Sayın Dursun Aydın Özbek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen hemşerimiz Sayın Dursun Aydın Özbek'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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