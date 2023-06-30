Giresunspor'dan Ada'ya transfer oldu!

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Türkiye'den bir transfere imza attı.
İngiliz ekibi, geçen sezonu Giresunspor'da geçiren Borja Sainz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da 34 maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
İngiliz ekibi, geçen sezonu Giresunspor'da geçiren Borja Sainz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da 34 maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
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