Giresunspor'dan Ada'ya transfer oldu!

İngiliz ekibi Norwich City, geçen sezonu Giresunspor'da geçiren Borja Sainz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan Ada'ya transfer oldu!
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30 Haziran 2023 18:14
Son güncelleme 30 Haziran 2023 18:15
İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City, Türkiye'den bir transfere imza attı.

İngiliz ekibi, geçen sezonu Giresunspor'da geçiren Borja Sainz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da 34 maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.




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