Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı

Giresunspor, karşılıklı anlaşma yolu ile Zeki Yavru ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı
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01 Ağustos 2022 21:42
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Zeki Yavru ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunda takım kaptanlığımızı yapan profesyonel futbolcumuz Zeki Yavru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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