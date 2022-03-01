Giresunspor'da Zeki Yavru'da kırık var

GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağı kırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Zeki Yavru'da kırık var
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01 Mart 2022 13:58
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemeyen Zeki Yavru'nun, yapılan kontrollerinde ayak baş parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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