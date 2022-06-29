Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü
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29 Haziran 2022 16:45
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki birinci etap programı için kente gelen Karadeniz ekibi, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı bitiren Giresunspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.

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