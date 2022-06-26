Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon hazırlıklarının yarın başlayacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde planlandığı ifade edilerek, oyuncuların burada Süper Lig için güç depolayacakları kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde planlandığı ifade edilerek, oyuncuların burada Süper Lig için güç depolayacakları kaydedildi.
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