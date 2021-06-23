Giresunspor'da transferde neler oluyor?

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunpor'un yöneticisi İbrahim İnaç, hem transfere hem de yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.



Transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İnaç, "Zamanı geldiğinde transferler tek tek açıklanır. Gündemde sizin de bildiğiniz gibi birçok isim dolaşıyor. Bu konuda isim vermeyi uygun bulmuyoruz. Gizli bir şekilde yürütüyoruz. Kaldı ki piyasa da şuan çok hareketli ve pahalı. Ne yaptığımızı bilerek hareket ediyoruz. Acele edip hata yapmak istemiyoruz. Kulübümüzün ekonomik şartlarına uygun, gücümüze güç katacak isimlerle anlaşma zemini arıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli mesafe kat ettiğimiz oyuncular var. Kısa bir süre içerisinde bu isimleri kamuoyu ile paylaşmaya hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız merak etmesinler. Giresunspor'da imzalar peş peşe atılacak" dedi.



İnaç, yeni sezon hazırlıkları için de Erzurum'a gideceklerini belirterek, "1 Temmuz'da inşallah sahaya ineceğiz. İç ve dış transferde anlaştığımız oyunculara da bu tarihe kadar çağrı yapacağız. Burada yapılacak kamptan sonra da ya Bolu'ya ya da başka bir şehre geçeceğiz. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz" diye konuştu.



Kaynak: Giresungazete



