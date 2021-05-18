Giresunspor'da Süper Lig için özel yapılanma

Çotanaklar, Süper Lig'de kalıcı olmak, kulübü daha profesyonel ve ayakları yere sağlam basan bir yönetim anlayışına kavuşturmak için kolları sıvadı.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Süper Lig için özel yapılanma
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18 Mayıs 2021 13:25
44 yıl aradan sonra çok büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da, yeni sezon planlaması netleşmeye başladı.

Giresun gazetesinde yer alan habere göre; Çotanaklarda teknik direktör Hakan Keleş ve ekibi ile Süper Lig'de de yola devam edileceği bilgisine ulaşıldı. Sportif direktör olarak Bülent Bölükbaşı'nın ismi birinci sırada geçiyor.

Yine iç ve dış transferde teknik direktör Hakan Keleş'in raporuna göre yol haritası izleneceği ifade edildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Giresunspor'da, önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurula gidilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Yapılması düşünülen kongrede Giresunspor'un ayaklarının yere sağlam basması için tüzük değişikliğine gidilmesinin ve yönetim kurulunda da bazı değişikliklerin yapılmasının gündeme geleceği öğrenildi.

Kongrenin ne zaman yapılacağı konusunda da kısa bir süre içerisinde kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılacağı bildirildi.

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