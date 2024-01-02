Giresunspor'da Serhat Güller dönemi

Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Serhat Güller dönemi
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02 Ocak 2024 12:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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