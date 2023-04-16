Giresunspor'da sakatlık: "Kırıklı çıkık"

Giresunspor, Perez'in sağlık durumuna ilişkin, "Alexis Perez'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da sakatlık: 'Kırıklı çıkık'
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16 Nisan 2023 21:06
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor bugün Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırıklı çıkık olduğu bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Alexis Perez'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir. Oyuncumuz operasyon için sponsor hastanemiz Liv Hospital'a sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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