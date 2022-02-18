Giresunspor'da sadece 23 loca satılabildi

GZT Giresunspor'un Genel Sekreteri Ferhat Karademir, 44 yıl sonra Süper Lige yükselen GZT Giresunspor'un bu sezon 46 locadan sadece 23'ünü satabildiğini açıkladı.



Karademir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çotanak Stadyumu'nda toplam 46 adet loca bulunmaktadır. Bu sayının 40 adeti satılabilmektedir. 4 adeti forma sponsorumuz olan firmalara aittir. 36 locanın 23 tanesi satılabilmiştir. Bu satışlardan 3.250 Milyon'luk bir gelir oluşmuştur. Süper Lig sezonunda 13 locamız boş kalmıştır. Ayrıca yapılan satışların 4 adeti yönetim kurulu üyelerimiz tarafından satın alınmıştır." İfadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO