Giresunspor'da Perez belirsizliği!

Giresunspor'un başarılı stoperi Alexis Perez Konyaspor'a satılması gündeme geldi.



Bir süre önce Fransa 1 lig ekiplerinden Lorient talip olduğu Perez'in Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un radarına girdiği ve Giresunspor'dan resmen istediği öğrenildi.



Giresun Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2.5 milyon euro bonservis bedeli koyan Giresunspor yönetiminin Perez ile ilgili kulüpler arasında parasal konularda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.





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