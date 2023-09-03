Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Bitexen Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, 10 Eylül'e ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
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03 Eylül 2023 15:41
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, 10 Eylül'e ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 559 üyeden 4'ünün katıldığı genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, 10 Eylül'e ertelenen genel kurulun, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

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