Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul, 10 Eylül'e ertelendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 559 üyeden 4'ünün katıldığı genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, 10 Eylül'e ertelenen genel kurulun, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 559 üyeden 4'ünün katıldığı genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
Açıklamada, 10 Eylül'e ertelenen genel kurulun, çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.