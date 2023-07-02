Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi!
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02 Temmuz 2023 17:34
Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi sözleşme imzaladı.

 Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Mustafa Kaplan ile bugün Çotanak Spor Kompleksi'nde bir yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'a Giresunspor'umuza 'tekrar hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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