Giresunspor'da localar alıcılarını bekliyor

Bir yandan sportif diğer yandan da maddi kaynaklar için arayış içerisinde bulunan, localardan da iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un bu isteği henüz gerçekleşmedi.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da localar alıcılarını bekliyor
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20 Haziran 2021 15:53
2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Giresunspor'un maçlarını oynayacağı Çotanak Spor Kompleksi'nde yer alan localar satışa çıkmasına rağmen henüz kimsenin almadığı öğrenildi.

Bir yandan sportif diğer yandan da maddi kaynaklar için arayış içerisinde bulunan, localardan da iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Çotanaklar, henüz bu istediğini gerçekleştiremedi.

Kaynak: Giresun Işık


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