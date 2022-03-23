Giresunspor'da krizin adı Doukara

Giresunspor'un 4-1 yenildiği maçın ardından eski takımı Antalyasporlu taraftarlara üçlü çektiren Doukara'dan istenen savunma beklenedursun, yönetimin masasında üç çeşit formül bulunduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor'da krizin adı Doukara
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 14:16
4-1 yenildikleri Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası eski takımının taraftarlarıyla buluşan ve onlara üçlü çektiren Doukara'dan istenen savunma beklenedursun, yönetimin masasında üç çeşit formül bulunduğu iddia edildi.

İlk iddiaya göre, oyuncunun savunması süzgeçten geçirilecek ve kamuoyunda infial yataran görüntü nedeniyle idari para cezası kesilecek. İkinci formül ise hem para cezası hem de kadro dışı kalma konusu.

En son formül ise karşılıklı olarak sözleşmenin feshi duruyor. Konunun bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. (Giresun Gazetesi)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.