Giresunspor'da krizin adı Doukara

4-1 yenildikleri Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası eski takımının taraftarlarıyla buluşan ve onlara üçlü çektiren Doukara'dan istenen savunma beklenedursun, yönetimin masasında üç çeşit formül bulunduğu iddia edildi.



İlk iddiaya göre, oyuncunun savunması süzgeçten geçirilecek ve kamuoyunda infial yataran görüntü nedeniyle idari para cezası kesilecek. İkinci formül ise hem para cezası hem de kadro dışı kalma konusu.



En son formül ise karşılıklı olarak sözleşmenin feshi duruyor. Konunun bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. (Giresun Gazetesi)





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