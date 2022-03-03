Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.



Geride kalan haftayı üç puanla kapatan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hakan Keleş'in Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yapması bekleniyor.



44 yaşındaki çalıştırıcı sakatlığı bulunan ve maç yetişmesi zor olan Zeki Yavru'nun yerine Hayrullah'a forma vermeyi planlıyor.





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