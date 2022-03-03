Giresunspor'da kadroda tek değişiklik

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak GZT Giresunspor, Göztepe maçına göre kadroda bir isim değişecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Giresunspor'da kadroda tek değişiklik
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03 Mart 2022 13:37
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Geride kalan haftayı üç puanla kapatan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hakan Keleş'in Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yapması bekleniyor.

44 yaşındaki çalıştırıcı sakatlığı bulunan ve maç yetişmesi zor olan Zeki Yavru'nun yerine Hayrullah'a forma vermeyi planlıyor.

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