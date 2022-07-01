Giresunspor'da hazırlıklar sürdü

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Birinci etap kamp programı için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Günün ilk antrenmanında sahada kuvvet, 5'e 2 pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan Karadeniz ekibi, ikinci antrenmanı ise dayanıklılık, pas çalışması ve yarı saha çift kale oyunuyla tamamladı.
Giresunspor, hazırlıklarına 2 Temmuz Cumartesi günü devam edecek.
Birinci etap kamp programı için Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Günün ilk antrenmanında sahada kuvvet, 5'e 2 pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapan Karadeniz ekibi, ikinci antrenmanı ise dayanıklılık, pas çalışması ve yarı saha çift kale oyunuyla tamamladı.
Giresunspor, hazırlıklarına 2 Temmuz Cumartesi günü devam edecek.
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