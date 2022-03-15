Giresunspor'da Flavio'nun son durumu

Giresunsporlu Flavio'da sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giresunspor'da Flavio'nun son durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 16:42
Flavio Medeiros da Silva
Flavio Medeiros da Silva
Giresunspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un orta saha oyuncusu Flavio'da, sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 29. haftasında dün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Flavio'nun yapılan ilk kontrollerinde sol diz iç yan bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın gerçekleştirilecek MR görüntülemesi sonrasında yapılacağı kaydedildi.

 

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.