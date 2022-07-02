Giresunspor'da Flavio'nun alacağı duruyor!

Giresunspor'da geçen sezon forma giyen Flavio'nun kulüpten iki maaş alacağının bulunduğu ifade edildi.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Flavio'nun alacağı duruyor!
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02 Temmuz 2022 15:00
Giresunspor'da geçen sezon forma giyen Flavio'nun kulüpten iki maaş alacağının bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor'dan bedelsiz olarak yeşil-beyazlı renklere bağlanan Brezilyalı futbolcunun toplam alacağı 120 bin euro.

Yönetim Flavio'nun yeni sözleşmeye imza atmasını istiyor ancak Brezilyalı oyuncu önce para diye şart koşuyor. Yüksek maliyeti de düşünüldüğünde Flavio'nun Giresunspor'a dönüp dönmeyeceği netlik kazanmış değil. (Yeşil Giresun)

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