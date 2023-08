Giresunspor'da flaş kongre kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Başkanı Nahid Ramazan Yamak, olağanüstü kongre kararı aldıklarını söyledi.



Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, camiadan helallik istedi.



Kulübü alabilecek güçlü bir yönetimin her zaman yanında yer almaya hazır olduğunu vurgulayan Yamak, kulüpte her türlü görevde çalışabileceğinin altını çizdi.



Yamak, ekibiyle birlikte elinden gelenin fazlasını yaptığına inandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Burada yöneticilik yapmak şöyle bir şey, sanki yarın buradan gidecekmişsin gibi bir çalışma yapmanız lazım, aynı zamanda hiç gitmeyecekmişsiniz gibi bir çalışma yapmanız lazım. İşin sistemli ve doğru yürümesi için bu çok önemlidir. Tekrar sesleniyorum Giresun camiasına, kamuoyuna, bugün itibarıyla yönetim olarak kongre kararını almış bulunmaktayız. Kongre tarihimiz, milli maç haftasının ya cumartesi ya da pazar günü olacak."



Her zaman olduğu gibi takımın yanında olacaklarını dile getiren Yamak, "Gideceğimiz güne kadar burada çalışmalarımızı yapacağız, uğraş vereceğiz. Nahid Yamak, Giresunspor'la ilgili bir şey olduğunda hiçbir zaman kaçmaz, beni bilenler bilir, bilmeyenler de böyle bilsin. Giresunspor'la ilgili her türlü emeğin, yardımın yanında olurum." dedi.