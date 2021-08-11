Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrılıyor

Giresunspor'da futbolculardan kaptan Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yolları ayırma kararı alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollar ayrılıyor
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11 Ağustos 2021 15:00
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'da futbolculardan kaptan Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yolları ayırma kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında ailemize katılan, kulübümüzün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan kaptanımız Eren Tozlu ve Caner Hüseyin Bağ ile yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her iki futbolcuya da kulüp bulmaları için izin verildiği kaydedildi.


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