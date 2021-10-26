Giresunspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.
Yeşil beyazlı ekip, çarşamba yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.
Yeşil beyazlı ekip, çarşamba yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.