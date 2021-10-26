Giresunspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

Giresunspor, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Antalyaspor mesaisi başladı
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26 Ekim 2021 22:20
GZT Giresunspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.

Yeşil beyazlı ekip, çarşamba yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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