Giresunspor'da Antalyaspor mesaisi başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.



İdmanı kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de izledi.



Yeşil beyazlı ekip, çarşamba yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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