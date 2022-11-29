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Giresunspor'da 3 isim görevinden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da 3 yönetim kurulu üyesi görevlerinden ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da 3 isim görevinden ayrıldı
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29 Kasım 2022 19:08
Giresunspor Kulübünde 3 yönetim kurulu üyesinin görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde ve bu ligdeki başarısında büyük emekleri olan yönetim kurulu üyeleri Ferhat Karademir, İbrahim İnanç ve Gürkan Temür'ün görevlerinden müsaadelerini istedikleri belirtildi.

Yaptıkları çalışmalar ve kulübe emeklerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilen açıklamada, "Bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki günlerde alacağı karar neticesinde görevinden ayrılan yöneticilerin yerine yeni atamalar gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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