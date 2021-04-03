Giresunspor bir ileri, iki geri!

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Giresunspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor bir ileri, iki geri!
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03 Nisan 2021 17:56
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Giresunspor, İstanbulspor'u ağırladı.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-02lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından son 5 haftada 4. kez puan kaybeden Giresunspor, 57 puanla liderliğini sürdürdü. 4 haftadır kazanamayan İstanbulspor ise 48 puanla 6. sırada yer aldı.

Giresunspor, gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.



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