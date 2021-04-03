Giresunspor bir ileri, iki geri!

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Giresunspor, İstanbulspor'u ağırladı.
Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-02lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından son 5 haftada 4. kez puan kaybeden Giresunspor, 57 puanla liderliğini sürdürdü. 4 haftadır kazanamayan İstanbulspor ise 48 puanla 6. sırada yer aldı.
Giresunspor, gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-02lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından son 5 haftada 4. kez puan kaybeden Giresunspor, 57 puanla liderliğini sürdürdü. 4 haftadır kazanamayan İstanbulspor ise 48 puanla 6. sırada yer aldı.
Giresunspor, gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.