Giresunspor Beşiktaş maçı HD izle canlı, BJK Giresunspor Canlı bein sports

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçında VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Öte yandan AVAR'da ise Serkan Tokat görev yapacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.