Giresunspor, Benfica'dan transfer yaptı

Giresunspor, Benfica'dan hücum oyuncusu Chiquinho'yu kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Giresunspor, Benfica'dan transfer yaptı
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07 Şubat 2022 16:18
Süper Lig'de devre arası transferleriyle dikkat çeken Giresunspor, bir takviye daha yaptı.

Yeşil - beyazlılar, bonservisi Benfica'da bulunan hücum oyuncusu Chiquinho'nun kiralık olarak takıma katıldığını açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Giresunspor formasını terletecek.

Portekizli futbolcu, sezonun ilk yarısında Braga'ya kiralanmış ve 15 resmi maçta gol ya da asist katkısı verememişti.

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