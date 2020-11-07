Giresunspor, Bandırma'dan tek golle çıktı!

TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Giresunspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti ve 1 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com
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Giresunspor, Bandırma'dan tek golle çıktı!
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07 Kasım 2020 15:30
TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, Giresunspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Ibrahima Balde kaydetti.

Ligde 1 maç aradan sonra kazanan Giresunspor, puanını 14'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. 8 maçtır galibiyet alamayan Bandırmaspor ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.

Giresunspor, gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor ise Tuzlaspor deplasmanına konuk olacak.



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