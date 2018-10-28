Giresunspor, Balıkesespor ile puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Giresunspor ve Balıkesirspor Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı.Giresunspor'da Muhammed İldiz 32, Zeni Husmani 65, Michel Landel 70. dakikada sarı kart gördü.Balıkesir Baltok'ta ise 32'de Sedat Şahintürk, 38'de Oğuz Yılmaz, 48'de Bülent Cevahir, 49'da se Tomislav Glumac, sarı kart ile cezalandırıldı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.Bu sonuçla Giresunspor, 14 puanla ligde 8 sırada düştü. Balıkesirspor ise 10 puanla 14. sırada kendine yer buldu.Son 4 karşılaşmada galibiyet şansı bulamayan Giresunspor, gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Balıkesir Baltok ise deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.