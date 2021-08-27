Giresunspor Aziz Eraltay'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Aziz Eraltay'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Aziz Eraltay'ı transfer etti
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27 Ağustos 2021 01:09
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sol bek oyuncusu Aziz Eraltay'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir takımından sol bek oyuncusu Aziz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine 'hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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