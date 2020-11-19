Giresunspor Asbaşkanı: "Samsun maçı kolay olmayacak"

TFF 1. Lig'in 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, mücadeleden kayıpsız ayrılmak istediklerini söyledi.

Haber; AA
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Giresunspor Asbaşkanı: 'Samsun maçı kolay olmayacak'
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19 Kasım 2020 15:56
TFF 1. Lig'in 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, mücadeleden kayıpsız ayrılmak istediklerini söyledi.

Çoban, AA muhabirine, lige verilen milli maç arasında iyi çalıştıklarını belirtti.

Sahalarında zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Çoban, "Samsunspor hedefe oynayan, iyi kurulmuş bir takım. Kolay bir maç olmayacaktır. Biz de iyi bir kadro kurduk, ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Sahamızda da puan kaybetmememiz gerekiyor. Bu nedenle Samsunspor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Tahsin Çoban, ligdeki hedefleri için bu maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üst sıralarda kalmak ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Bu maça 6 puanlık bir karşılaşma olarak bakıyoruz. Bir maç eksiğimiz olmasına rağmen şu an iyi durumdayız. En iyi şekilde mücadele ederek Samsunspor karşılaşmasında galip gelen taraf olmalıyız." ifadelerini kullandı.



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