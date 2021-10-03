Giresunspor Asbaşkanı Olgun: "44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenen GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Asbaşkanı Olgun: '44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz'
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03 Ekim 2021 16:29
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenen GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 44 yıl sonra Süper Lig'deki ilk galibiyetleri olduğunu belirterek, "Bu bizim çok anlamlı ve özel bir galibiyet. 44 yıl sonra ligde galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Göztepe galibiyetiyle üzerlerindeki kara bulutları dağıttıklarını ve ligde çıkışa geçeceklerini ifade eden Olgun, şöyle konuştu:

"44 yıl sonra yükseldiğimiz ligde var olma mücadelesinin savaşını veriyoruz. Bu galibiyetlerin devamı gelecek. Gelecek haftalarda alacağımız iyi sonuçlarla alt sıralardan hızla uzaklaşacağız. Giresunspor önümüzdeki haftalarda adından söz ettirecek. Bizim teknik heyete ve oyuncularımıza güvenimiz tam."

Olgun, 9. haftada oynayacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ise 7 Ekim Perşembe gününden itibaren başlayacaklarını sözlerine ekledi.

 


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