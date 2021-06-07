Giresunspor, Angelo Sagal'ı istiyor!

Giresunspor'un dış transferde geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor forması giyen Angelo Sagal ile ilgilendiği ileri sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Angelo Sagal'ı istiyor!
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07 Haziran 2021 14:09
Giresunspor'un 28 yaşındaki Şilili sol kanat oyuncusu ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Denizlispor formasıyla geçen sezon 35 maça çıkan Sagal, 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Sagal ile bir başka Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un da yakından ilgilendiği biliniyor.

KAMİL AHMET DE LİSTEDE

Çotanakların geçen sezon Trabzonspor formasıyla 10'u ilk 11 olmak üzere 19 lig maçına çıkan Kamil Ahmet ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin adı Giresunspor'un yanı sıra Göztepe, Alanyaspor ve Başakşehir ile de anılıyor. [Giresun Gazetesi]


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