Giresunspor, Adama Ba'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Moritanyalı oyuncu Adama Ba ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gazişehir Gaziantep kadrosunda yer alan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Adama Ba'nın Giresun'a gelerek takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.
Öte yandan, altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Alperen Aydın ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.
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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gazişehir Gaziantep kadrosunda yer alan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Adama Ba'nın Giresun'a gelerek takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.
Öte yandan, altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Alperen Aydın ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.
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