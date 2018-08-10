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Giresunspor, Adama Ba'yı transfer etti

Giresunspor, son olarak Gazişehir Gaziantep kadrosunda yer alan Moritanyalı oyuncu Adama Ba ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Giresunspor, Adama Ba'yı transfer etti
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10 Ağustos 2018 12:15
 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Moritanyalı oyuncu Adama Ba ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gazişehir Gaziantep kadrosunda yer alan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Adama Ba'nın Giresun'a gelerek takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. 

Öte yandan, altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Alperen Aydın ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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