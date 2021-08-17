Giresunspor'a Senegalli golcü

GZT Giresunspor, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Ettifaq'ın 29 yaşındaki oyuncusu Souleymane Doukara'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'a Senegalli golcü
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17 Ağustos 2021 20:57
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, santrfor Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Ettifaq'ın 29 yaşındaki oyuncusu Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Senegal asıllı Fransız futbolcu Türkiye'de daha önce Ankaraspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.


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