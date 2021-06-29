Giresunspor, 4 transferi bitirmeye yakın!

Giresunspor dış transferde üç takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İstanbulspor'un 10 numarası ve takım kaptanı Onur Ergün ile söz kesen Yeşil Beyazlılar, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ve Başakşehir'den sol bek Aziz Behich transferlerinde de mutlu sona çok yakın.



DIABATE DE BİTİYOR



Öte yandan yeşil - beyazlılar, Trabzonspor'dan kiralamak istediği Diabate transferinde sona yaklaştığı ifade edildi. Göztepe ve Altay'ın da kadrosuna katmak istediği Diabate'nin, Giresunspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.



Kaynak: Giresun Gazete



