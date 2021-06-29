Giresunspor, 4 transferi bitirmeye yakın!

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, dört futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşabilmek için çalışıyor.

Abone Ol
Giresunspor, 4 transferi bitirmeye yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2021 11:26
Giresunspor dış transferde üç takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İstanbulspor'un 10 numarası ve takım kaptanı Onur Ergün ile söz kesen Yeşil Beyazlılar, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ve Başakşehir'den sol bek Aziz Behich transferlerinde de mutlu sona çok yakın.

DIABATE DE BİTİYOR

Öte yandan yeşil - beyazlılar, Trabzonspor'dan kiralamak istediği Diabate transferinde sona yaklaştığı ifade edildi. Göztepe ve Altay'ın da kadrosuna katmak istediği Diabate'nin, Giresunspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Giresun Gazete


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.