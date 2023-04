Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Çotanak Stadyumu'ndaki maçta Giresunspor 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Alanyaspor, 17. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Akdeniz temsilcisinde Zinedine Ferhat, 73. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Pes etmeyen Giresunspor, 84. dakikada Doğan Can Davas ile farkı bire indirdi. 2-1'den 4 dakika sonra kazanılan penaltıdan Brandley Kuwas durumu 2-2'ye getirdi.



Bu sonucun ardından Giresunspor 24, Alanyaspor 29 puana yükseldi.



Giresunspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Hatayspor ile karşılaşacağı için haftayı maç yapmadan geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Corendon Alanyaspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, topa son olarak Perez vurdu. Arias'ın kafasından seken topu kaleci Runarsson, çizgi üzerinden çeldi.



17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortada boş pozisyonda bulunan Efecan Karaca, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



26. dakikada Mejia'nın ceza sahası içerisindeki Borja Sainz'a yerden aktarmak istediği top, defanstan döndü. Mejia önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



45+4. dakikada Cavaleiro'nun yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda, top üst direkten döndü.



İlk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





66. dakikada Alper Uludağ'ın ara pasında Bajic, ceza sahasına girdi ve kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Runarsson topu kornere çeldi.



73. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Efecan Karaca, yere düşmesine rağmen meşin yuvarlağı Zinedine Ferhat'a aktardı. Rakibinden kurtulan ve kaleci Ferhat Kaplan'ı da çalımlayan Zinedine Ferhat, topu boş kaleye gönderdi: 0-2.



84. dakikada Giresunspor golü buldu. Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan ortasında Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, top sağ köşeden ağlara gitti: 1-2.



86. dakikada ev sahibi ekip, penaltı kazandı. Murat Cem Akpınar, ceza sahası içerinde Fatih Aksoy'dan kurtulmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Kuwas, kaleci Runarsson'u ters köşeye yatırarak topu sağ taraftan filelere yolladı: 2-2



Karşılaşma 2-2 sona erdi.



Stat: Çotanak Spor Kompleksi



Hakemler: Turgut Doman, Yusuf Bozdoğan, Murat Şener



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Perez, Arias (Dk. 62 Kuwas), Alper Uludağ (Dk. 75 Faruk Can Genç), Mejia (Dk. 80 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam, Savicevic (Dk. 46 Campuzano), Serginho, Borja Sainz, Bajic (Dk. 75 Doğan Can Davas)



Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia (Dk. 46 Lusamba), Leroy Fer, Umut Güneş (Dk. 74 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Cavaleiro (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Koulouris (Dk. 75 Ahmed Hassan)



Goller: Dk. 17 Efecan Karaca, Dk. 73 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Doğan Can Davas, Dk. 88 Kuwas (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Serginho, Dk. 48 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 56 Runarsson, Dk. 76 Pereira, Dk. 90+4 Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ