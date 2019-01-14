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Giresunspor 3 puan istiyor

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren: "Eskişehirspor karşısında galip gelerek ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA
Giresunspor 3 puan istiyor
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14 Ocak 2019 14:39
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 20 Ocak Pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarının Antalya'da devam ettiğini belirtti.

İyi bir devre arası dönemi geçirdiklerine dikkati çeken Eren, ikinci yarıdan umut olduklarını ve daha başarılı sonuçlara imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Eren, 20 Ocak Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacaklarını ve bu maçın kendileri için hayati önem taşıdığını kaydederek, "Zorlu deplasmana galibiyet için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Hedefimiz mutlak 3 puan. Eskişehirspor karşısında galip gelerek ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının kulübün ekonomik durumuna bağlı olduğunu aktaran Eren, şartların uygun olması halinde takıma takviye yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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