Giresunspor, 2 eksikle Göztepe'yi konuk ediyor

GZT Giresunspor, Süper Lig'de 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor, 2 eksikle Göztepe'yi konuk ediyor
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26 Şubat 2022 16:00
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda topladığı 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Göztepe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan Arda Kılıç ve tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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