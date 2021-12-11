Giresunspor, 2 eksikle Adana Demirspor deplasmanında

Giresunspor, 12 Aralık Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, 2 eksikle Adana Demirspor deplasmanında
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11 Aralık 2021 15:12
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Son maçında konuk ettiği Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen GZT Giresunspor, 19 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde üst üste üç maçını da kazanan Karadeniz temsilcisi, Adana Demirspor karşısında da çıkışını devam ettirmek istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar ve sağ diz ön çapraz bağı kopan Erol Can Akdağ dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bugün hava yoluyla saat 12.00'da Adana'ya gidecek yeşil-beyazlı takım, kapma girerek maç saatini bekleyecek.


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