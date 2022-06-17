Giresunspor, 10'u Bandırma'da buldu

Giresunspor transfer ekibi, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da forma giyen Doğan Can Davas transferini bitirdi.
Teknik direktör Hakan Keleş'in Doğan Can'ı çok istemesi, 24 yaşındaki oyuncu için önem taşıyordu.
Doğan Can Davas, yakın zamanda kendisini Giresunsporlu yapan sözleşmeye imza atacak. [Gazete Giresun]
Teknik direktör Hakan Keleş'in Doğan Can'ı çok istemesi, 24 yaşındaki oyuncu için önem taşıyordu.
Doğan Can Davas, yakın zamanda kendisini Giresunsporlu yapan sözleşmeye imza atacak. [Gazete Giresun]
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