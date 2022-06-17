Giresunspor, 10'u Bandırma'da buldu

Teknik direktör Hakan Keleş istedi, Doğan Can Giresunsporlu oldu.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, 10'u Bandırma'da buldu
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17 Haziran 2022 15:20
Giresunspor transfer ekibi, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da forma giyen Doğan Can Davas transferini bitirdi.

Teknik direktör Hakan Keleş'in Doğan Can'ı çok istemesi, 24 yaşındaki oyuncu için önem taşıyordu.

Doğan Can Davas, yakın zamanda kendisini Giresunsporlu yapan sözleşmeye imza atacak. [Gazete Giresun]

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