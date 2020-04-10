Giresun koronavirüs haritası (dağılım) var mı?

Corona virüsü illere göre, ilçelere göre dağılımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önceden Türkiye koronavirüs tablosuna göre il il dağılımı paylaşmıştı. Dün akşam paylaştığı tablolarda ise 6 farklı ilimiz için ilçelerdeki verilere yer verdi. Vakaların pnömoniye dönüş oranları, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile günlük test sayılarına göre pozitif vaka oranı verileri de Bakan'ın açıklamaları sırasında ekrana yansıtıldı. Peki Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Ankara ve İstanbul'da corona virüsü ilçelere göre dağılımı ne durumda? İşte Türkiye günlük koronavirüs haritasına göre corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı içeren son dakika haberi…TÜRKİYE KORONAVİRÜS DAĞILIM HARİTASI
İSTANBUL'DA VAKALARIN DAĞILIMI
ANKARA'DA KORONAVİRÜS VAKALARIN DAĞILIMI
İZMİR'DE VAKALARIN DAĞILIMI
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KOCAELİ'DE VAKALARIN DAĞILIMI
SAKARYA'DA VAKALARIN DAĞILIMI
ZONGULDAK'TA VAKALARIN DAĞILIMI
TÜRKİYE'DE VAKALARIN DAĞILIMI
TÜRKİYE'DE VAKALARIN DAĞILIMI
Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 34109'ye yükseldiğini belirtirken, toplam 725 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1582 olarak paylaşıldı.
"İZOLASYON KURALINA UYMALIYIZ"
Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.
HANGİ NOKTALARDA DAHA YOĞUN?
"Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak noktalarında yoğunluk fazla."
"HASTANELERİ PLANLADIK"
"Bu hastaneleri tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çekilen hastane olarak planladık. Yani kalıcı daha sonraki dönemde benzer veya farklı amaçlarla gerektiğini de kullanacağımız hastaneler."
"ZORUNLU DIŞARI ÇIKACAĞINIZ ZAMAN..."
Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip dışarı çıkmayalım. Maske, zorunlu dışarı çıkma durumu söz konusuyla olmalı. Esas hedef, evde kendimizi izole etmek olmalı. Temas etmemeliyiz, mesafeyi korumalıyız, mutlak izolasyon diyoruz.
"TEKRARLAYAN TESTLER OLDU"
"Tekrarlayan testlerin olduğu doğru, bu oranın yüzde 10'u geçmediğini biliyoruz, büyük oranda olmadığını belirtelim."
"İŞ YERİNDE MASKE ZORUNLU"
İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak
"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ..."
Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi
"İKİ DOKTORUMUZ VİRÜSÜ İZOLE ETTİ"
Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar
"MASKE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Eczanelerde maskelerin parayla satışı söz konusu olmayacak, bedava vermek istiyorlarsa, verebilirler. Ücretsiz maske dağıtımı konusunda yoğun gayret içindeyiz.