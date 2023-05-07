Giresun'da VAR uyarısı ve penaltı kararı!

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 17. dakikada VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.



Karşılaşmanın bu dakikasında kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topta oluşan karambol sonrası Rossi'nin vuruşu kalecide kaldı.



Pozisyon sonrası VAR, Bahattin Şimşek'i ceza sahasında yaşanan karambolü izlemesi yönünde uyardı. Bahattin Şimşek, monitörde izlediği pozisyonda, Arias'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini yönünde karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.



Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi takımını öne geçti.





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