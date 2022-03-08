Giresun'da kadın ve çocuklara ücretsiz bilet

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak GZT Giresunspor'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar ve çocuklara ücretsiz bilet temin edilmesine karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresun'da kadın ve çocuklara ücretsiz bilet
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08 Mart 2022 10:43
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında GZT Giresunspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklar ücretsiz izleyebilecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 7-12 yaş arası çocuk ve tüm kadın taraftarların, 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Gaziantep FK maçını ücretsiz seyredebileceği belirtildi.

Açıklamada, kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların, biletlerini bugün saat 13.00'ten itibaren Atatürk Meydanı'ndaki bilet satış gişesinden temin edebileceği aktarıldı.

 

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