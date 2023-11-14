Giresun'da hedef transfer yasağını kaldırmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Ekiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer yasağı nedeniyle ligde genç oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele ettiklerini belirtti.



Sezonun ilk yarısında toplayabildikleri kadar puan toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Ekiz, ikinci yarının planlamasını ise sürdürdüklerini aktardı.



Ekiz, transfer yasağının kaldırılması için de çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Yönetim olarak girişimlerimiz sürüyor. Burada yasağının kaldırılması için şehrimizin tek yumruk olması gerekiyor. Hedefimiz transfer yasağını kaldırarak ikinci devre öncesi kadromuzu güçlendirmek. İnşallah bunda da başarılı olacağız." diye konuştu.





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