Giray Bulak'tan transfer açıklaması

Bulak, şunları kaydetti:

ekiplerindenTeknik Direktörü, transfer yasaklarının devam ettiğini ancak transfersiz de hikaye yazılabileceğini söyledi.Kulüp tesislerindeki antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bulak, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan sezonu ve takımın durumunu değerlendirdi.Bulak, takım kadrosunu koruduklarını belirterek,diye konuştu."Yokluktan varlık çıkartmanın peşinde olacağız." diyen Bulak, bu sezon teknik heyette değişiklikler olduğunu ifade etti.