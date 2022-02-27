Giray Bulak: 'VAR olsaydı öne geçebilirdik'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ligde son sırada bulunan Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Bizim en büyük handikabımız önde top tutamayışımız. Orada Lima gibi bir oyuncumuz olsa oyun bizim elimize geçer. Transfer de yapamadığımız için bu tip oyuncumuz yok." diye konuştu.



Bugün 2003 doğumlu 5 oyuncuya görev verdiklerine işaret eden Bulak, "Onlar da bazı şeyleri zamanla öğrenecekler. Bunun için çok gayret sarf ediyoruz. Buna rağmen Gençlerbirliği ile başa baş, çekinmeden oynadık." değerlendirmesinde bulundu.



Giray Bulak, hakem yönetimiyle ilgili ise şunları kaydetti:



"Hakem arkadaşlarımız iyi maç yönettiler ama VAR olsaydı yediğimiz ilk gol faul, verilmeyen penaltıyla da 1-0 öne geçerdik. Bugün Gençlerbirliği'ni burada yenebilirdik. Çok net pozisyonları Süper Lig'de üst klasman hakemleri dahi görüyor yanlış veriyor, göremiyor vermiyor. O arkadaşlarımızın da görmemesi normal. VAR olsaydı biz öne geçerdik. Maçlarımızda genelde küçük hatalarla gol yiyoruz, girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremiyoruz."





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