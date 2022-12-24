Giray Bulak'tan puan silme cezası için açıklama

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, sahada kazanmak için istekli oynayan bir Denizlispor'un olduğunu bildirdi.



Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının son maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Evlerinde altı puanlık bir maça çıktıklarına dikkati çeken Bulak, "Bu akşam iyi oynayan çok isteyen ve kazanma amaçlı her şeyini ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımız çok iyiydi bu akşam. Bize büyük destek ve cesaret verdiler. Yöneten arkadaşlar da iyi yönetince ortaya iyi maç çıktı, iyi bir sonuçla ayrıldık. İlk yarının son maçı. Tabii bu gibi maçlar zor oluyor. Çünkü oyuncunun kafası işte bir parça tatil havasına giriyor. O bakımdan çok korktuğum, çok çekindiğim bir maçtı." dedi.



Bulak, TFF Kulüp Lisans Kurulunun kulübe üç puan silme cezası vermesinin kendilerini paniklettiğini anlatarak şöyle konuştu:



"Onunla çok meşgul olduk. Oyuncularla iki üç defa toplantı yapmak zorunda kaldık. Yani program dışı bir toplantı yapmak zorunda kaldık. Kafalarını sahaya çevirmeleri için önemli bir akşamdı bizim için. Kutluyorum kendilerini. Şimdi ödülü de çalışmayı da hak ettiler. Ne yapabileceklerini artık biliyorlar. Gol yemeden de kapattık bu maçı. Bu da önemliydi bizim için. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz."





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